«Челси» всё ещё намерен подписать Гвардиола

«Челси» сохраняет интерес к защитнику «РБ Лейпцига» и сборной Хорватии Йошко Гвардиолу, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Однако, по информации источника, с 20-летним футболистом пока ещё ничего не согласовано. Сейчас хорват полностью сконцентрирован на участии в чемпионате мира. Ранее сообщалось, что интерес к Гвардиолу также проявляет каталонская «Барселона».

Действующий контракт футболиста с немецким клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника сборной Хорватии в 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Гвардиол провёл в составе «РБ Лейпцига» 19 матчей, отметившись в них одним забитым голом.