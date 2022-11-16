Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Мне никто не звонил» – Азар высказался о возможном возвращении в «Челси»

16 Ноября 2022 • 01:38 Комментировать
Челси
...
Борнмут
1 1.30 X 5.40 2 10.00
27.12 20:30

Вингер мадридского «Реала» Эден Азар прокомментировал слухи о вероятном возвращении в лондонский «Челси».

Летом 2019 года бельгиец перешёл в «Реал» из «Челси» за 115 млн евро, но не сумел показать в Мадриде свои лучшие качества. Слухи связывали Азара с возвращением в лондонский клуб перед каждым трансферным окном, однако сам 31-летний футболист утверждает, что эти сведения не имеют ничего общего с реальностью: «Я никогда не был близок к возвращению в «Челси» или уходу из «Реала». Никто из «Челси» мне не звонил. Почему меня постоянно связывают с возвращением? Честно говоря, я без понятия», – цитирует Азара инсайдер Фабрицио Романо.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Эден Азар
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ БОРНМУТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Ноября
01:38 · Англия. Премьер-лига
«Мне никто не звонил» – Азар высказался о возможном возвращении в «Челси»
01:01 · Англия. Премьер-лига
Лапорта рассказал, как «Барселона» хотела подписать нынешнего игрока «Ливерпуля»
00:40 · Англия. Премьер-лига
Капелло высказался о словах Роналду
00:29 · Англия. Премьер-лига
Антони рассказал, где учился финтам
15 Ноября
23:19 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» уверены в подписании Нкунку слухи
23:00 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Сити» готовы отложить на год покупку Беллингема
22:55 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» и «Атлетико» поспорят за полузащитника «Ливерпуля» слухи
22:35 · Англия. Премьер-лига
Бонуччи прокомментировал недавние заявления Роналду
22:20 · Англия. Премьер-лига
Руни удивлён реакцией Роналду на свои слова
22:10 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» не договорился с Гюндоганом
22:01 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» по-прежнему рассчитывает подписать защитника «Интера» 2 слухи
21:50 · Англия. Премьер-лига
Линделоф – об интервью Роналду: «Следующий вопрос»
21:16 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» с Роналду в составе выиграл всего 25% матчей в нынешнем сезоне 2
21:03 · Англия. Премьер-лига
Английский клуб рассматривает Яя Туре на пост главного тренера
20:40 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» претендует на форварда, оценённого в 40 млн евро слухи
Все новости
Рекомендуем