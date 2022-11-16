«Мне никто не звонил» – Азар высказался о возможном возвращении в «Челси»

Вингер мадридского «Реала» Эден Азар прокомментировал слухи о вероятном возвращении в лондонский «Челси».

Летом 2019 года бельгиец перешёл в «Реал» из «Челси» за 115 млн евро, но не сумел показать в Мадриде свои лучшие качества. Слухи связывали Азара с возвращением в лондонский клуб перед каждым трансферным окном, однако сам 31-летний футболист утверждает, что эти сведения не имеют ничего общего с реальностью: «Я никогда не был близок к возвращению в «Челси» или уходу из «Реала». Никто из «Челси» мне не звонил. Почему меня постоянно связывают с возвращением? Честно говоря, я без понятия», – цитирует Азара инсайдер Фабрицио Романо.