Лебёф считает, что в скором времени Канте может завершить карьеру

Бывший защитник «Челси» и сборной Франции Франк Лебёф высказался о дальнейших перспективах своего соотечественника Н'Голо Канте, который так же представляет лондонский клуб.

По мнению Лебёфа, 31-летний Канте близок к завершению своей профессиональной карьеры, так как в последние годы он стал получать слишком много травм.

«Похоже, что тело просит его уйти из футбола. Ему нужно принять решение. Если он считает, что всё ещё может помочь «Челси», то так тому и быть», — цитирует Лебёфа Football London.

Действующий контракт французского полузащитника с «Челси» рассчитан до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает Канте в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что чемпион мира в составе сборной Франции может продолжить карьеру в испанской «Барселоне».

Из-за травмы в нынешнем сезоне Канте провёл за «Челси» всего лишь две игры, не сумев отметиться в них результативными действиями.