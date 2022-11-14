«Реалу» нравится Нкукну, но француз ведёт продвинутые переговоры с «Челси»

Мадридский «Реал» рассматривает вариант с приобретением нападающего «РБ Лейпцига» Кристофера Нкунку. По информации от Relevo, руководству «королевского клуба» очень нравится молодой француз, но ситуацию осложняет то, что форвард уже ведёт продвинутые переговоры с лондонским «Челси».

Футболист уже согласовал с «пенсионерами» условия контракта, сейчас «Челси» работает над тем, чтобы согласовать с «РБ Лейпцигом» сумму трансфера. В контракте Нкукну прописана сумма отступных в размере 60 миллионов евро, которая активируется следующим летом. «Челси» хочет заплатить больше и закрыть сделку уже сейчас.