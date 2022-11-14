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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Реалу» нравится Нкукну, но француз ведёт продвинутые переговоры с «Челси»

14 Ноября 2022 • 11:57 Комментировать
Челси
...
Борнмут
1 1.30 X 5.50 2 10.50
27.12 20:30

Мадридский «Реал» рассматривает вариант с приобретением нападающего «РБ Лейпцига» Кристофера Нкунку. По информации от Relevo, руководству «королевского клуба» очень нравится молодой француз, но ситуацию осложняет то, что форвард уже ведёт продвинутые переговоры с лондонским «Челси».

Футболист уже согласовал с «пенсионерами» условия контракта, сейчас «Челси» работает над тем, чтобы согласовать с «РБ Лейпцигом» сумму трансфера. В контракте Нкукну прописана сумма отступных в размере 60 миллионов евро, которая активируется следующим летом. «Челси» хочет заплатить больше и закрыть сделку уже сейчас.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси РБ Лейпциг Кристофер Нкунку
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ЧЕЛСИ БОРНМУТ
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