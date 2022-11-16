Маунт может продлить контракт с «Челси» до конца ноября

Полузащитник лондонского «Челси» Мэйсон Маунт может продлить свой контракт с «пенсионерами» до конца ноября. Об этом сообщает британское издание The Athletic.

Источник отмечает, что с начала лета руководство провело несколько переговоров с Маунтом относительно нового контракта, но все эти разговоры так ни к чему и не привели. Сообщается, что Мэйсон уже успел отклонить предложение по соглашению на 7 лет.

Тем не менее, в последние дни переговоры заметно продвинулись. Маунт думает согласиться на новые условия и может поставить свою подпись под контрактом уже до конца ноября, даже несмотря на участие в чемпионате мира в составе сборной Англии.