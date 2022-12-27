Поттер: «Заслуженная победа, «Челси» сделал шаг вперёд»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал победу своей команды над «Борнмутом» в матче Премьер-лиги (2:0).

Все голы в поединке были забиты до перерыва: на 16-й минуте отличился Кай Хаверц, а спустя ещё восемь минут своё имя на табло записал Мэйсон Маунт.

«Команда отлично постаралась и здорово провела первый тайм. Мы сделали шаг вперёд с точки зрения игры и одержали заслуженную победу, но «Борнмут» оказался серьёзным соперником. Были и не лучшие моменты, но мы справились», – рассказал в послематчевом интервью BBC Поттер.

После сегодняшнего успеха «Челси» остаётся на 8-й строчке в турнирной таблице чемпионата Англии.