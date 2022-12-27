Романо: «Челси» будет сложно заполучить Влаховича»

Итальянский журналист Фабрицио Романо заявил, что лондонскому «Челси» в январе будет сложно заполучить нападающего туринского «Ювентуса» Душана Влаховича. Инсайдер при этом не стал исключать, что трансфер всё же возможен.

«Челси» будет сложно заполучить Влаховича в январе, ведь игрок в данный момент травмирован. Сейчас команда не ведёт никаких переговоров с «Ювентусом» по трансферу. Посмотрим, изменится ли это до конца окна», – сказал Романо в эфире своего подкаста.

Напомним, «Челси» в срочном порядке ищет нового форварда, так как запасной нападающий Армандо Броя травмировал крестообразные связки колена и выбыл до конца сезона.