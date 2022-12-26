Поттер — об отпуске: «Жена думала о том, как прекрасно мы проводим время, а я думал о «Челси»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер рассказал о том, как прошёл его отпуск.

По словам английского специалиста, во время перерыва на чемпионат мира ему так и не удалось в полной мере расслабиться, поскольку он постоянно думал о проблемах своей команды.

«Лучше бы я отправился в отпуск с парой побед. Мы с женой смотрели на Тихий океан, она думала о том, как прекрасно мы проводим время, а я думал о «Челси»!» — цитирует Поттера журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что Поттер возглавил «синих» в сентябре нынешнего года. На данный момент «Челси» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 21 очко в 14 турах. Отметим, что перед международной паузой лондонцы потерпели три поражения кряду во всех турнирах. Свой следующий матч команда Поттера проведёт уже завтра, 27 декабря, против «Борнмута». Начало — в 20:30 по московскому времени.