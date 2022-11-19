Галлахер: «Тухель сказал мне, что у меня много схожих качеств с Канте»

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер заявил, что бывший тренер «пенсионеров» Томас Тухель сравнивал его с Н’Голо Канте на старте сезона. Напомним, немец был уволен в начале сентября, а на его место пришёл Грэм Поттер.

«Перед началом сезона Тухель сказал мне, что у меня много схожих качеств с Канте. Тогда я просто рассмеялся. Я считаю Н’Голо лучшим полузащитником мира, поэтому я был бы рад, если бы Тухель просто сказал, что я хотя бы наполовину так же хорош», – заявил Галлахер в интервью журналисту Низару Кинселле.

Напомним, Галлахер в этом сезоне провёл уже 12 матчей в чемпионате Англии, где отметился голом и результативной передачей.