Тренер «Борнмута»: «Челси» трудно предсказать»

В Англии возобновился чемпионат, лондонский «Челси» сразился с «Борнмутом» и победил со счетом 2:0 благодаря голам Хаверца и Маунта, забитым еще в первом тайме. Поражение своей команды прокомментировал Гари О'Нил - наставник «вишен». Он считает вполне логичным поражение на поле «Челси» - по его словам, «Борнмут» попал на очень непростого оппонента.

- Этого соперника трудно предсказать. Нам пришлось долго привыкать к предложенному соперником составу. Но мне понравилось то, что мы показывали, уже проигрывая 0:2. Несмотря на сложности, мы выглядели достойно. Надо извлекать положительные стороны даже из поражений, - цитирует слова О'Нила BBC Sport.