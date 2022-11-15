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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» намерен сохранить Канте

15 Ноября 2022 • 09:13 Комментировать
Челси
...
Борнмут
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27.12 20:30

«Челси» хочет сохранить французского полузащитника Н'Голо Канте в команде, сообщает журналист Саймон Филлипс.

По информации источника, боссы «синих» хотят понять, насколько 31-летний опорник будет готов ко второй части сезона, когда восстановится после травмы. Сам Канте готов остаться, но стороны пока не могут договориться об условиях нового соглашения.

Действующий контракт полузащитника с лондонским клубом рассчитан до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Франции в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Канте провёл за «Челси» две игры, в которых не отметился результативными действиями.    

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Н'Голо Канте
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ЧЕЛСИ БОРНМУТ
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