«Челси» намерен сохранить Канте

«Челси» хочет сохранить французского полузащитника Н'Голо Канте в команде, сообщает журналист Саймон Филлипс.

По информации источника, боссы «синих» хотят понять, насколько 31-летний опорник будет готов ко второй части сезона, когда восстановится после травмы. Сам Канте готов остаться, но стороны пока не могут договориться об условиях нового соглашения.

Действующий контракт полузащитника с лондонским клубом рассчитан до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Франции в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Канте провёл за «Челси» две игры, в которых не отметился результативными действиями.