Уилкшир рассказал, что способно помешать Захаряну заиграть в Европе

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир высказался о 19-летнем хавбеке «бело-голубых» Арсене Захаряне, которым активно интересуется лондонский «Челси».

По мнению австралийца, Захарян — лучший игрок нынешнего «Динамо». Однако Уилкшир также отметил, что для успешной игры в Европе одного таланта может не хватить, так как огромную роль в этом вопросе играет и психология.

«У тебя не должно быть ментальных проблем, ты должен уметь перестроиться на другой стиль игры, быстро привыкнуть к новой реальности», — приводит слова Уилкшира Sport24.

В нынешнем сезоне Захарян провёл в составе «бело-голубых» 22 матча, забив в них три гола и отдав шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 15 миллионов евро.