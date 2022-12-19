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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Уилкшир рассказал, что способно помешать Захаряну заиграть в Европе

19 Декабря 2022 • 11:15 Комментировать
Челси
...
Борнмут
1 1.30 X 5.30 2 10.00
27.12 20:30

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир высказался о 19-летнем хавбеке «бело-голубых» Арсене Захаряне, которым активно интересуется лондонский «Челси».

По мнению австралийца, Захарян — лучший игрок нынешнего «Динамо». Однако Уилкшир также отметил, что для успешной игры в Европе одного таланта может не хватить, так как огромную роль в этом вопросе играет и психология.  

«У тебя не должно быть ментальных проблем, ты должен уметь перестроиться на другой стиль игры, быстро привыкнуть к новой реальности», — приводит слова Уилкшира Sport24.

В нынешнем сезоне Захарян провёл в составе «бело-голубых» 22 матча, забив в них три гола и отдав шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Динамо Москва Люк Уилкшир Арсен Захарян
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