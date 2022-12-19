Макаллистер – об уходе Поттера в «Челси»: «Я хотел убить его»

Чемпион мира Алексис Макаллистер прокомментировал уход Грэма Поттера из «Брайтона» в «Челси» в начале сентября. Напомним, сейчас «чайки» располагаются выше «пенсионеров» в турнирной таблице чемпионата Англии.

«Я хотел убить его, но это часть футбола. Он был очень полезен для меня, помог мне стать более универсальным и физически крепким. Я являюсь более классным игроком именно благодаря Поттеру. Я могу лишь сказать ему спасибо», – цитирует аргентинца журналист Саймон Филлипс.

Вчера Макаллистер выиграл чемпионат мира в составе сборной Аргентины, отметившись голевым пасом в финале. Ранее футболиста связывали с переходом в лондонский «Тоттенхэм».