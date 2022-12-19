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Макаллистер – об уходе Поттера в «Челси»: «Я хотел убить его»

19 Декабря 2022 • 12:53 Комментировать
Саутгемптон
...
Брайтон
1 3.50 X 3.55 2 2.05
26.12 18:00

Чемпион мира Алексис Макаллистер прокомментировал уход Грэма Поттера из «Брайтона» в «Челси» в начале сентября. Напомним, сейчас «чайки» располагаются выше «пенсионеров» в турнирной таблице чемпионата Англии.

«Я хотел убить его, но это часть футбола. Он был очень полезен для меня, помог мне стать более универсальным и физически крепким. Я являюсь более классным игроком именно благодаря Поттеру. Я могу лишь сказать ему спасибо», – цитирует аргентинца журналист Саймон Филлипс.

Вчера Макаллистер выиграл чемпионат мира в составе сборной Аргентины, отметившись голевым пасом в финале. Ранее футболиста связывали с переходом в лондонский «Тоттенхэм».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Брайтон Грэм Поттер Алексис Макаллистер
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