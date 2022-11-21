«Челси» заплатит внушительную сумму за Нкунку

Переход нападающего «РБ Лейпцига» Кристофера Нкунку в «Челси» может обойтись лондонцам дороже, чем предполагалось изначально.

Известно, что переход французского футболиста – практически решённый вопрос. Трансфер состоится после открытия летнего окна. Как информирует журналист Бен Джейкобс, клубы полностью согласовали условия сделки: «Челси» заплатит «РБ Лейпцигу» порядка 70 млн евро, что ощутимо больше, чем сообщалось ранее.

Кристофер Нкунку провёл 23 матча за «красных быков» в текущем сезоне, отметившись 17 голами и четырьмя результативными передачами. 25-летний француз пропускает чемпионат мира в Катаре из-за травмы, полученной на тренировке незадолго до начала турнира.