Два английских топ-клуба попытаются подписать де Йонга

Полузащитник «Барселоны» и сборной Нидерландов Френки де Йонг может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге, сообщает SPORT.

По информации источника, интерес к 25-летнему футболисту проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Отмечается, что английские клубы попытаются подписать де Йонга, если найдут для этого возможность. В «Барселоне» же довольны своим игроком, но хотят, чтобы он пошёл на снижение зарплаты.

Действующий контракт де Йонга с каталонским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает нидерландца в 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне хавбек провёл за «сине-гранатовых» 17 матчей, забив в них два мяча и отдав одну результативную передачу.