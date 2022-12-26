Поттер: «Игра «Челси» далека от идеала, январские трансферы не решат все проблемы»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер ждёт значительных улучшений после возобновления сезона.

На данный момент лондонцы занимают лишь восьмую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 21 очко после 14 туров. Отставание от четвёртой позиции, дающей путёвку в Лигу чемпионов, – восемь баллов, от лидирующего «Арсенала» – 17.

«Я бы предпочёл избегать резких оценок, основанных на экстремальном периоде. Исторически сложилось, что найти какие-либо решения на рынке в январе – довольно трудная задача. Нам есть куда расти, но работа главного тренера – развивать тех, кто находится в его распоряжении. Думаю, игроки не показывали свой максимум. Команда может выступать гораздо лучше», – цитирует Independent Поттера.