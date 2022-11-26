Маунт отклонил предложение «Челси» о новом контракте с зарплатой в 230 тысяч евро в неделю

Перед началом чемпионата мира полузащитник лондонского «Челси» Мэйсон Маунт отклонил предложение клуба о новом контракте с зарплатой в размере 230 тысяч евро в неделю. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Напомним, действующий контракт Маунта с «Челси» рассчитан до лета 2024 года. Футболист пока не даёт своего согласия на продление сотрудничества. Ранее ходили слухи об интересе к Маунту со стороны «Манчестер Сити».

В этом сезоне Мэйсон записал на свой счёт два гола и две результативные передачи в чемпионате Англии. Маунт проводит за «Челси» уже свой четвёртый сезон на взрослом уровне.