Захарян получит паспорт Армении, чтобы облегчить свой переход в «Челси»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян в декабре намерен получить паспорт Армении для того, чтобы упростить свой переход в «Челси», сообщает Sports.ru с ссылкой на окружение футболиста.

По информации источника, такой документ упростит получение рабочей визы, а «Челси» сможет перевести деньги за трансфер через банк Армении. При этом отмечается, что 19-летний футболист не намерен менять гражданство и собирается продолжать выступать за сборную России.

Напомним, что минувшим летом эту сделку не удалось осуществить из-за технических сложностей, связанных с переводом денежных средств.

В текущем сезоне Захарян провёл в составе «бело-голубых» 20 матчей, в которых забил три мяча и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 15 миллионов евро.