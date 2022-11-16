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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Захарян получит паспорт Армении, чтобы облегчить свой переход в «Челси»

16 Ноября 2022 • 16:56 Комментировать
Челси
...
Борнмут
1 1.30 X 5.40 2 10.00
27.12 20:30

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян в декабре намерен получить паспорт Армении для того, чтобы упростить свой переход в «Челси», сообщает Sports.ru с ссылкой на окружение футболиста.

По информации источника, такой документ упростит получение рабочей визы, а «Челси» сможет перевести деньги за трансфер через банк Армении. При этом отмечается, что 19-летний футболист не намерен менять гражданство и собирается продолжать выступать за сборную России.

Напомним, что минувшим летом эту сделку не удалось осуществить из-за технических сложностей, связанных с переводом денежных средств.

В текущем сезоне Захарян провёл в составе «бело-голубых» 20 матчей, в которых забил три мяча и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 15 миллионов евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Динамо Москва Арсен Захарян
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