Центральный защитник лондонского «Челси» Трево Чалоба продлил свой контракт с клубом до 2028 года с опцией продления ещё на один сезон. Об этом «пенсионеры» объявили на своём официальном сайте.

Напомним, Чалоба впервые дебютировал за «Челси» в Английской премьер-лиге на старте прошлого сезона под руководством Томаса Тухеля. С тех пор Трево является игроком ротации в обойме лондонского клуба.

Чалоба является воспитанником «Челси» и родным братом другого выпускника академии «пенсионеров» – Натаниэля Чалобы, который ныне выступает в составе «Фулхэма».

Летом в услугах Трево были заинтересованы «Милан» и «Интер».