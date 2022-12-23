Агент Мукоко хочет организовать клиенту переход в АПЛ

Следующим клубом нападающего дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко с большой долей вероятности будет команда из Английской премьер-лиги. По информации от журналиста Рафаэля Хонигштейна, агент молодого футболиста хочет организовать ему переезд на туманный альбион.

Не исключено, что переход может состояться уже этой зимой. Ранее Мукоко отказался продлевать контракт с дортмундской «Боруссией». Его нынешнее соглашение подходит к концу в июле, поэтому продажа в январе может стать для «шмелей» последней возможностью выручить за вундеркинда хоть какие-то средства.

Пока что самый предметный интерес к нападающему исходил со стороны лондонского «Челси», который хочет купить немца на замену травмированному Армандо Брое.