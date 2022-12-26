Гвардиола рассказал о самом болезненном поражении во главе «Баварии»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о своём самом болезненном поражении во главе «Баварии». Напомним, испанец возглавлял мюнхенский клуб с 2013 по 2016 год.

«Моё самое болезненное поражение во главе «Баварии»? Ответный полуфинал Лиги чемпионов сезона-2013/14 против «Реала». Тогда я натворил вещей и не был похож на себя. Я слишком слушал людей, мы играли слишком смело. Поражения случаются в футболе, но тот момент был ужасным, потому что я знал о своей ошибке», – заявил Гвардиола на пресс-конференции.

Напомним, в ответном полуфинале с «Баварией», мадридский «Реал» в сезоне-2013/14 разгромил соперников на выезде со счётом 4:0. По дублю оформили Серхио Рамос и Криштиану Роналду.