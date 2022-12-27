Жоржиньо: «Не могу дождаться, когда снова сыграю в АПЛ»

Полузащитник лондонского «Челси» Жоржиньо с нетерпением ждёт, когда вновь выйдет на поле в матче Английской премьер-лиги. Напомним, сегодня «пенсионеры» в рамках чемпионата сыграют с «Борнмутом» на «Стэмфорд Бридж».

«Я с нетерпением жду возможности вновь выйти на поле в Английской премьер-лиге. Прошло много времени с момента нашего последнего матча, ведь с тех пор был чемпионат мира. Мы все не можем дождаться нового начала. Сейчас наступает самый важный отрезок сезона, когда важно каждое очко», – заявил Жоржиньо в интервью официальному сайту «Челси».

В нынешнем сезоне АПЛ Жоржиньо отметился двумя голами.