Поттер: «У меня есть чувство, что Вивелл станет очень важным активом для «Челси»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал назначение Кристофера Вивелла на пост технического директора клуба. Напомним, немец ранее покинул «РБ Лейпциг» и принял предложение новых владельцев «Челси» во главе с американцем Тоддом Бёли.

«У меня на это только позитивная реакция. Я встречался с Кристофером несколько раз и у меня есть чувство, что в будущем он станет очень важным активом для клуба. С нетерпением жду работы с ним», – сказал Поттер на пресс-конференции.

Вероятно, Кристофер Вивелл уже сыграл важную роль в трансфере Кристофера Нкунку. По информации от многих авторитетных источников, француз переедет на «Стэмфорд Бридж» следующим летом за сумму свыше 60 миллионов евро.