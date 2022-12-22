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Английские СМИ назвали главного претендента на Влаховича

22 Декабря 2022 • 22:10 Комментировать
Челси
...
Борнмут
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27.12 20:30

Лондонский «Челси» опережает конкурентов в борьбе за подписание Душана Влаховича.

22-летний нападающий «Ювентуса» может сменить клуб в январе, а руководство туринцев готово одобрить продажу, если получит привлекательное предложение. Как информирует журналист Бен Джейкобс, основным претендентом на Влаховича является «Челси». По его словам, именно лондонский клуб в настоящий момент наиболее активно изучает возможность приобретения дорогостоящего серба в январе.

За неполный год в «Ювентусе» Душан Влахович отметился 16 голами в 36 поединках. Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 млн евро.

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Челси Ювентус Душан Влахович Трансферы футбола - зима 2023
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ЧЕЛСИ БОРНМУТ
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