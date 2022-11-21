«Челси» не намерен продлевать аренду Лукаку в «Интере»

Лондонский «Челси» решил больше не отправлять в аренду своего нападающего Ромелу Лукаку, который летом вернулся в миланский «Интер» на один год. По информации от Calciomercato, «пенсионеры» ответят отказом на любую попытку «нерадзурри» продлить аренду бельгийца.

Напомним, летом 2021 года Лукаку перешёл в «Челси» за рекордные для клуба 113 миллионов евро, после чего провалил сезон и попросился обратно в «Интер». Руководство «синих» отпустило игрока в аренду, но по её окончанию клуб хотел бы избавиться от форварда на постоянной основе.

В нынешнем сезоне на счету Лукаку один гол и результативная передача в итальянской Серии А.