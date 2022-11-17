Алонсо: «Уверен, что Хадсон-Одои останется в «Байере» до конца сезона»

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал слухи о возможном возвращении полузащитника Каллума Хадсона-Одои в лондонский «Челси». Напомним, англичанин выступает за «фармацевтов» на правах годичной аренды.

«Я бы очень хотел, чтобы Каллум остался. Он является невероятно важным футболистом для нас. Уверен, Хадсон-Одои останется в «Байере» до конца сезона», – сказал Алонсо на пресс-конференции.

Напомним, что Хадсон-Одои в нынешнем сезоне отметился за «Байер» одним голом и двумя результативными передачами во всех турнирах. Ходили слухи, что «Челси» может вернуть своего воспитанника из аренды уже зимой.