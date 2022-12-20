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Жоржиньо прекратил интервью после вопроса о продлении контракта с «Челси»

20 Декабря 2022 • 01:48 Комментировать
Челси
...
Борнмут
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27.12 20:30

Полузащитник лондонского «Челси» Жоржиньо ушёл от ответа на вопрос о своём будущем.

Контракт 30-летнего итальянца истекает по окончании сезона. Несколько клубов, включая «Барселону» и «Ювентус», назывались претендентами на подписание игрока в качестве свободного агента.

Общественность удивила реакция Жоржиньо на вопрос о продлении истекающего контракта с «Челси»: «Нормально об этом говорить», – заявил чемпион Европы, после чего засмеялся и прекратил интервью, добавив: «Вы сказали, что прошлый вопрос был последним, так что до свидания», – цитирует инсайдер Фабрицио Романо хавбека, ссылаясь на Sky Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Жоржиньо
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