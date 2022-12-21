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Вивелл – новый технический директор «Челси» официально

21 Декабря 2022 • 13:11 Комментировать (1)
Челси
...
Борнмут
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27.12 20:30

Лондонский «Челси» официально объявил о назначении Кристофера Вивелла на пост технического директора. Ранее немецкий специалист занимал аналогичную должность в «РБ Лейпциге».

«Челси» строит один из самых невероятных проектов в мировом футболе, поэтому я очень горд присоединиться к клубу. У команды есть огромный потенциал для успеха и дальнейшего роста. С новым руководством, Грэмом Поттером и аналитическим отделом, мы собираемся выстроить философию, основанную на статистике и инновациях. Я с нетерпением жду возможности сыграть в этом свою роль», – цитирует Вивелла официальный сайт «Челси».

Кристофер уже давно был связан с «пенсионерами», но его назначение задерживалось из-за проблем с визой.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Кристофер Вивелл
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ЧЕЛСИ БОРНМУТ
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Комментарии (1)
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ARTUR
21 Декабря 2022 в 13:23
Очень любопытно конечно , хотя не так давно один деятель из Лейпцига нехило так раздербанил Локомотив . Я почему то более чем уверен что и челсяки вернуться туда где были , то есть за десяткой , думаю что скоро вас обгонит Астон Вила .
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