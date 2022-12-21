Лондонский «Челси» официально объявил о назначении Кристофера Вивелла на пост технического директора. Ранее немецкий специалист занимал аналогичную должность в «РБ Лейпциге».

«Челси» строит один из самых невероятных проектов в мировом футболе, поэтому я очень горд присоединиться к клубу. У команды есть огромный потенциал для успеха и дальнейшего роста. С новым руководством, Грэмом Поттером и аналитическим отделом, мы собираемся выстроить философию, основанную на статистике и инновациях. Я с нетерпением жду возможности сыграть в этом свою роль», – цитирует Вивелла официальный сайт «Челси».

Кристофер уже давно был связан с «пенсионерами», но его назначение задерживалось из-за проблем с визой.