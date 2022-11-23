Зиеш не входит в планы Поттера

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш не входит в планы главного тренера Грэма Поттера. По информации от журналиста Николо Скиры в социальных сетях, обе стороны открыты к прекращению сотрудничества в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что Зиеш хочет хорошо выступить на чемпионате мира в составе сборной Марокко, чтобы вернуть интерес со стороны «Милана». Напомним, Хаким мог оказаться в стане «россонери» ещё летом, но тогда у итальянского клуба не хватило денег на трансфер.

Напомним, Зиеш выступает за «Челси» с лета 2020 года, когда перебрался в тогда ещё команду Фрэнка Лэмпарда из амстердамского «Аякса».