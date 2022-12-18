Закария высказался о своих перспективах в «Челси»

Полузащитник «Ювентуса» Денис Закария, выступающий на правах аренды в «Челси», оценил свои дальнейшие перспективы в лондонском клубе.

Напомним, в нынешнем сезоне 26-летний швейцарец провёл в составе «синих» всего два матча и отметился в них одним забитым голом. Следующим летом Закария должен будет вернуться в расположение «старой синьоры».

По словам футболиста, он уверен в собственных силах и намерен продолжать бороться за место в составе своей нынешней команды.

«Мне ещё нужно улучшить некоторые аспекты и показать тренеру, на что я способен. Я много работаю над собой», — цитирует Закарию журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Свой следующий матч в рамках Английской премьер-лиги «Челси» проведёт 27 декабря против «Борнмута». Начало — в 20:30 по московскому времени.