«Челси» готов побороться за Беллингема

«Челси» готов побороться за полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема следующим летом, сообщает журналист Мэтт Лоу.

По информации источника, руководство лондонского клуба готово отдать за трансфер 19-летнего англичанина столько же денег, сколько и другие клубы, претендующие на футболиста. Однако, как отмечает Лоу, «Челси» не является фаворитом в гонке за подписание игрока сборной Англии.

Ранее сообщалось, что интерес к Беллингему также проявляют мадридский «Реал», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Действующий контракт хавбека с «Боруссией» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 100 миллионов евро.