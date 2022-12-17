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Канчельскис: «В ближайшие несколько лет никто не сможет уехать из РПЛ в Европу»

17 Декабря 2022 • 11:03 Комментировать
Челси
...
Борнмут
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27.12 20:30

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о возможном отъезде российских игроков в Европу.

По мнению эксперта, в ближайшие 15-20 лет ни один российский футболист не сможет перейти в клуб из Европы, так как сейчас в нашей стране нет игроков, которые соответствовали бы этому уровню.

Кроме того, Канчельскис отметил, что в сложившейся ситуации зарубежные команды не хотят связываться с россиянами. Напомним, весной нынешнего года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия во всех международных турнирах.

«В нынешней ситуации европейские клубы боятся связываться с российскими игроками, они не хотят иметь проблем из-за наших игроков. Поэтому сказки рассказывать не надо: в ближайшие несколько лет никто не сможет уехать из РПЛ в Европу», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что 19-летний полузащитник «Динамо» Арсен Захарян вызывает активный интерес со стороны «Челси» и может перейти в лондонский клуб уже по ходу зимнего трансферного окна.  

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Канчельскис
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