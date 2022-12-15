Агент Захаряна сообщил, что игрок ещё может оказаться в «Челси»

Павел Андреев, агент полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, прокомментировал возможный переход футболиста в «Челси».

«Сохраняется вероятность трансфера Арсена Захаряна в «Челси», — цитирует представителя игрока «РБ Спорт».

Напомним, минувшим летом лондонский клуб договорился с «Динамо» о покупке хавбека, но сделка не состоялась по техническим причинам. Ранее в СМИ появилась информация, что 19-летний Захарян является главной трансферной целью «Челси» этой зимой.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в 22 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал в свой актив шесть результативных передач.