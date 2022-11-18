Пулишич – о Поттере: «Парни хорошо его приняли»

Полузащитник лондонского «Челси» Кристиан Пулишич поделился впечатлениями от работы с главным тренером Грэмом Поттером. Напомним, «пенсионеры» перед перерывом на чемпионат мира не смогли выиграть ни одного из последних четырёх матчей в Английской премьер-лиге.

«Меня впечатлила его манера общения с игроками, Грэм – очень хороший тренер. Мы очень здорово начали под его руководством, но в последнее время мы испытали трудности. В любом случае, парни хорошо его приняли. Я уверен, что в будущем нас ждёт много хорошего», – цитирует Пулишича Absolute Chelsea.

В нынешнем сезоне АПЛ Кристиан отметился голом и результативной передачей.