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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Пулишич – о Поттере: «Парни хорошо его приняли»

18 Ноября 2022 • 16:36 Комментировать
Челси
...
Борнмут
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27.12 20:30

Полузащитник лондонского «Челси» Кристиан Пулишич поделился впечатлениями от работы с главным тренером Грэмом Поттером. Напомним, «пенсионеры» перед перерывом на чемпионат мира не смогли выиграть ни одного из последних четырёх матчей в Английской премьер-лиге.

«Меня впечатлила его манера общения с игроками, Грэм – очень хороший тренер. Мы очень здорово начали под его руководством, но в последнее время мы испытали трудности. В любом случае, парни хорошо его приняли. Я уверен, что в будущем нас ждёт много хорошего», – цитирует Пулишича Absolute Chelsea.

В нынешнем сезоне АПЛ Кристиан отметился голом и результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Кристиан Пулишич Грэм Поттер
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