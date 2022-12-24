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Чемпионат Италии. Серия А

Леау ответил на вопрос об уходе из «Милана»

24 Декабря 2022 • 19:40 Комментировать

Форвард Рафаэл Леау ответил на вопрос о своем будущем в «Милане». В СМИ ходят слухи, что стороны ведут переговоры о пролонгации сотрудничества.

«Перейти в другой клуб или чемпионат? Конечно, но это в будущем. Сейчас все мои мысли связаны с «Миланом». Это топ-клуб, и у нас есть действующий контракт. Я полюбил этот город», - передает слова португальского нападающего Gazzetta dello Sport.

Леау защищает цвета «россонери» с лета 2019 года. В текущем сезоне нападающий поучаствовал в 31 поединке, отметившись девятью забитыми мячами и десятью результативными передачами. Его контракт рассчитан до середины 2024 года.

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Милан Рафаэл Леау
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