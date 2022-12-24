Леау ответил на вопрос об уходе из «Милана»

Форвард Рафаэл Леау ответил на вопрос о своем будущем в «Милане». В СМИ ходят слухи, что стороны ведут переговоры о пролонгации сотрудничества.

«Перейти в другой клуб или чемпионат? Конечно, но это в будущем. Сейчас все мои мысли связаны с «Миланом». Это топ-клуб, и у нас есть действующий контракт. Я полюбил этот город», - передает слова португальского нападающего Gazzetta dello Sport.

Леау защищает цвета «россонери» с лета 2019 года. В текущем сезоне нападающий поучаствовал в 31 поединке, отметившись девятью забитыми мячами и десятью результативными передачами. Его контракт рассчитан до середины 2024 года.