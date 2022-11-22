Талантливый полузащитник «Динамо» Арсен Захарян имеет согласованный контракт с «Челси». Стороны договорились об условиях ещё летом, о чём в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что переговоры между «Челси» и «Динамо» продолжатся – лондонцы рассчитывают осуществить трансфер Арсена Захаряна в 2023 году.

«Челси» начал активно интересоваться Арсеном Захаряном летом. Впрочем, у лондонского клуба возникли проблемы с оплатой трансфера в условиях санкций.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 19-летнего Арсена Захаряна в 15 миллионов евро.