Тен Хаг рассказал о сильной стороне Каземиро

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, почему клубу так важно было приобрести бразильского центрального полузащитника из мадридского «Реала» Каземиро.

«У команды была слишком низкая ментальная устойчивость, отсутствовали боевой дух и желание сражаться», - цитирует тренера Voetbal International.

Как пояснил тен Хаг, для того, чтобы это исправить, нужны соответствующие лидеры в раздевалке. И Каземиро, по мнению тренера, тот игрок, который сможет настроить атмосферу в команде и мотивировать одноклубников биться за трофеи.

Отметим, что Каземиро пополнил стан «манкунианцев» перед началом сезона-22/23. До этого бразилец девять лет выступал за мадридский «Реал», в составе которого выиграл множество трофеев.