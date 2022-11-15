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Рангник отреагировал на резкое высказывание Роналду в свой адрес

15 Ноября 2022 • 20:12 Комментировать
Манчестер Юнайтед
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Ноттингем Форест
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27.12 23:00

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник ответил на вопрос о недавнем заявлении Криштиану Роналду.

По словам португальского форварда, нынешний рулевой сборной Австрии не должен был возглавлять «Манчестер Юнайтед», поскольку является спортивным директором, а не тренером. Кроме того, Роналду признался, что ничего не слышал о Рангнике до его прихода в клуб.

«Я занимаю должность в национальной сборной Австрии, и высказываться на этот счёт – работа «Манчестер Юнайтед» и спортивных журналистов», – приводит издание Sport Witness слова Рангника, работавшего в «Манчестер Юнайтед» с декабря 2021 года по май 2022.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Сборная Австрии
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