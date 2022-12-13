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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг настаивает на подписании Дюмфриса

13 Декабря 2022 • 09:54 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ноттингем Форест
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27.12 23:00

Полузащитник «Интера» и сборной Нидерландов Дензел Дюмфрис может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, на подписании 26-летнего футболиста настаивает лично главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг, являющийся соотечественником Дюмфриса.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, миланский клуб намерен заработать на продаже своего футболиста минимум 50 миллионов евро. Отмечается, что если сумма трансфера окажется для «Манчестер Юнайтед» слишком высокой, тен Хаг согласится взять полузащитника в аренду.

Ранее сообщалось, что интерес к Дюмфрису проявляют «Челси», «Барселона» и «Тоттенхэм». Действующий контракт футболиста с «Интером» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Нидерландов в 28 миллионов евро.

В текущем сезоне Дюмфрис провёл за «нерадзурри» 20 матчей, отметившись в них двумя голами и тремя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Дензел Дюмфрис Трансферы футбола - зима 2023
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