Тен Хаг: «Мартинес сказал мне: «Я могу перейти в «Арсенал», но если вы меня хотите, я выберу «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг раскрыл подробности летнего трансфера защитника Лисандро Мартинеса, который перебрался на «Олд Траффорд» из амстердамского «Аякса», хотя имел вариант с лондонским «Арсеналом».

«Летом Мартинес сказал мне: «Я покидаю «Аякс». Я могу перейти в «Арсенал», но если вы хотите меня, я выберу «Манчестер Юнайтед», – процитировал своего подопечного тен Хаг на пресс-конференции.

Напомним, Мартинес сразу стал основным центральным защитником «Манчестер Юнайтед». Недавно аргентинец выиграл чемпионат мира в составе своей сборной, где тоже играл в основе.