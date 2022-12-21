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Тен Хаг: «Мартинес сказал мне: «Я могу перейти в «Арсенал», но если вы меня хотите, я выберу «МЮ»

21 Декабря 2022 • 15:00 Комментировать
Арсенал
...
Вест Хэм
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26.12 23:00

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг раскрыл подробности летнего трансфера защитника Лисандро Мартинеса, который перебрался на «Олд Траффорд» из амстердамского «Аякса», хотя имел вариант с лондонским «Арсеналом».

«Летом Мартинес сказал мне: «Я покидаю «Аякс». Я могу перейти в «Арсенал», но если вы хотите меня, я выберу «Манчестер Юнайтед», – процитировал своего подопечного тен Хаг на пресс-конференции.

Напомним, Мартинес сразу стал основным центральным защитником «Манчестер Юнайтед». Недавно аргентинец выиграл чемпионат мира в составе своей сборной, где тоже играл в основе.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Эрик тен Хаг Лисандро Мартинес
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АРСЕНАЛ ВЕСТ ХЭМ
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