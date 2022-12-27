Тен Хаг: «Варан сказал, что готов играть, он рвётся в бой»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг объяснил решение доверить Рафаэлю Варану место в составе.

Французский центральный защитник сыграет в старте в поединке Премьер-лиги против «Ноттингем Форест», хотя менее десяти дней назад провёл 113 минут в финале чемпионата мира против сборной Аргентины. По словам тен Хага, французу не потребовался дополнительный отдых: «Я разговаривал с Вараном, и он готов взять на себя ответственность, он хочет играть – вот почему он так успешен и выиграл столько трофеев за свою карьеру. Он заявил мне: «Я готов, тренер, выпускай меня». Рафаэль невероятно важен для нас», – отметил в преддверии матча нидерландский специалист.