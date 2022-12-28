Рэшфорд: «Получаю удовольствие от футбола, в который играет «МЮ»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд высказался после победы своей команды над «Ноттингем Форест» (3:0).

25-летний футболист открыл счёт на 19-й минуте и отметился результативной передачей на 22-й, а в концовке встречи был заменён.

«Не знаю, показываю ли я сейчас лучший футбол в своей карьере, но мне определённо всё нравится. Мы стали гораздо чаще побеждать, и нынешний «Манчестер Юнайтед» – совсем другая команда по сравнению с той, что была в прошлом сезоне. Другой футбол, другой менталитет. Я получаю удовольствие от нашей игры», – заявил в интервью Amazon Prime английский нападающий.