Вратарь «Манчестер Юнайтед» де Хеа согласен на снижение зарплаты, но не хочет быть запасным

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа согласен остаться в английском клубе на более скромных финансовых условиях, но при этом испанца всё равно не устроит роль запасного голкипера манкунианцев, сообщает The Athletic.

Напомним, действующий контракт 32-летнего де Хеа с «красными дьяволами» рассчитан до лета следующего года. Цвета «Манчестер Юнайтед» футболист защищает с 2011 года.

По информации The Athletic, в данный момент руководство английского клуба продолжает поиски вратаря, который соответствовал бы философии главного тренера команды Эрика тен Хага. Отмечается, что основными претендентами на эту позицию являются португалец Диогу Кошта, выступающий за «Порту», а также испанский голкипер «Атлетика» Унай Симон.

В нынешнем сезоне де Хеа провёл за «Манчестер Юнайтед» 20 матчей, пропустил в них 23 мяча и девять раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.