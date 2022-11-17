Уткин уверен, что за «Манчестер Юнайтед» Роналду больше не сыграет

Известный футбольный комментатор Василий Уткин высказался о скандальном интервью нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, в котором 37-летний португалец раскритиковал руководство английского клуба и главного тренера команды Эрика тен Хага.

Журналист выразил уверенность в том, что за «Манчестер Юнайтед» Роналду больше не сыграет, несмотря на то, что окончательное решение по футболисту ещё не принято.

«Акционер «МЮ» Джоэл Глейзер собирается объявить о своём решении после консультации с юристами, потому что Роналду там наговорил на 40 бочек арестантов и, может быть, всё это может привести к расторжению контракта или серьёзному штрафу», — заявил Уткин в видео на своём YouTube-канале.

Уткин также отметил, что произошедшее с Роналду не должно отразиться на выступлениях сборной Португалии на предстоящем чемпионате мира в Катаре.

В текущем сезоне форвард провёл за «Манчестер Юнайтед» 16 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.