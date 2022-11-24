Санчо проводит индивидуальные тренировки, чтобы быть готовым к возобновлению сезона

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо индивидуально тренируется в Нидерландах по наставлению главного тренера Эрика тен Хага, чтобы быть готовым к возобновлению сезона в конце декабря.

Напомним, Санчо не попал в заявку сборной Англии на чемпионат мира в Катаре, хотя на предыдущем крупном турнире Евро-2020 Джедон был основным футболистом «трёх львов» и завоевал с командой серебряные медали соревнования.

В нынешнем сезоне на счету Санчо два гола и одна результативная передача в чемпионате Англии. Футболист проводит свой второй сезон за «Манчестер Юнайтед» после трансфера из дортмундской «Боруссии».