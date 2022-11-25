ПСВ оценивает Гакпо в 60 миллионов евро

ПСВ Эйндховен озвучил цену, за которую согласится отпустить своего нападающего Коди Гакпо в январское трансферное окно. Согласно данным от Foot Mercato, нидерландский клуб будет требовать за форварда 60 миллионов евро.

Ранее стало известно, что Гакпо станет главной трансферной целью «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно. Инициатором сделки выступает тренер манкунианцев Эрик тен Хаг, который хочет видеть Коди на замену Криштиану Роналду, который покинул клуб на правах свободного агента.

На счету Гакпо 9 голов и 12 ассистов в нынешнем розыгрыше Эредивизи. Футболист также забил важнейший мяч для сборной Нидерландов в первом туре группового этапа чемпионата мира в ворота Сенегала.