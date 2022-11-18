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Почеттино – о работе в «МЮ»: «Не верю, что поезд приходит только однажды»

18 Ноября 2022 • 20:17 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ноттингем Форест
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27.12 23:00

Наставник Маурисио Почеттино высказался о возможности возглавить «Манчестер Юнайтед».

Аргентинский специалист в прошлом неоднократно был связан с должностью в манчестерском клубе.

«Футбол – это время. Иногда обстоятельства должны совпасть, всё зависит от времени. Я не верю, что так называемый поезд приходит только однажды», – заявил Почеттино, отвечая на вопрос о несостоявшемся назначении в «Манчестер Юнайтед».

Маурисио Почеттино остаётся безработным после увольнения из «Пари Сен-Жермен» летом текущего года. Ранее наставник возглавлял английские «Саутгемптон» и «Тоттенхэм».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Маурисио Почеттино
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ
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