«Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест» встречаются впервые в 21-м веке

В Англии возобновились матчи внутреннего чемпионата, в семнадцатом туре «Манчестер Юнайтед» сражается с вернувшимся в высшую лигу «Ноттингем Форест» - клубом со славным именем, но с тяжелым прошлым.

Это первая встреча «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест» в чемпионате в 21-м веке, в последний раз они играли между собой 6 февраля 1999 года, и вряд ли в Ноттингеме любят вспоминать тот матч - команда проиграла со счетом 1:8.

Следить за событиями игры между «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест» в рамках чемпионата Англии можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.