Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест» встречаются впервые в 21-м веке

27 Декабря 2022 • 23:12 Комментировать
Манчестер Юнайтед
3:0
Ноттингем Форест
1 1.35 X 5.70 2 9.50
2-й тайм

В Англии возобновились матчи внутреннего чемпионата, в семнадцатом туре «Манчестер Юнайтед» сражается с вернувшимся в высшую лигу «Ноттингем Форест» - клубом со славным именем, но с тяжелым прошлым.

Это первая встреча «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест» в чемпионате в 21-м веке, в последний раз они играли между собой 6 февраля 1999 года, и вряд ли в Ноттингеме любят вспоминать тот матч - команда проиграла со счетом 1:8.

Следить за событиями игры между «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест» в рамках чемпионата Англии можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Челси Челси
Борнмут Борнмут
2
0
1.29 6.00 10.00
Видео
91 мин
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
3
0
1.35 5.40 8.60
Видео
28.12.22 в 23:00
Лидс Лидс
Манчестер Сити Манчестер Сити
9.00 6.00 1.31
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Декабря
00:44 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» заинтересован в Траоре как в замене Лосано
00:35 · Англия. Премьер-лига
Поттер: «В «Эстерсунде» меня поначалу называли ничтожеством, но всё сложилось хорошо»
00:32 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» заинтересован в чемпионе мира Макаллистере
00:30 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» не проигрывает уже в 123 матчах АПЛ, если лидирует в счёте к перерыву
00:21 · Англия. Премьер-лига
«Рома» не может договориться о новом контракте с Дзаньоло, на игрока претендуют четыре клуба
00:03 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» готов установить статую Венгера уже в следующем году
27 Декабря
23:57 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд сравнялся с Кантона по голам в АПЛ за «МЮ»
23:49 · Англия. Премьер-лига
Пьюлис: «Обамеянг больше не основной игрок»
23:39 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Борнмута»: «Челси» трудно предсказать»
23:36 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд забил 10 голов за «МЮ» с начала сезона – вдвое больше, чем за всю прошлую кампанию
23:27 · Англия. Премьер-лига
Поттер высказался о новой травме Риса Джеймса
23:16 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд рассказал, сможет ли он заменить Роналду
23:12 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест» встречаются впервые в 21-м веке
23:03 · Англия. Премьер-лига
Поттер: «Заслуженная победа, «Челси» сделал шаг вперёд»
22:54 · Англия. Премьер-лига
Хаверц: «Поттер позволяет мне импровизировать, чему я очень рад»
Все новости
Рекомендуем