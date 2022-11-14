Руководство «МЮ» и тен Хаг сегодня проведут экстренное совещание по поводу интервью Роналду

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» сегодня проведет совещание с руководством клуба, чтобы обсудить ситуацию с интервью Криштиану Роналду. Вчера вечером журналист Пирс Морган опубликовал беседу с португальцем, где футболист выразил недовольство в адрес тен Хага и структуры клуба.

По информации от The Telegraph, на сегодняшнем совещании руковосдвто «Манчестер Юнайтед» и главный тренер постараются принять решение по будущему Роналду. Напомним, нападающий ещё летом хотел покинуть команду, но трансфер так и не состоялся.

Вполне вероятно, что Криштиану покинет команду в январское трансферное окно.