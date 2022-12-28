Тен Хаг: «Все видят, насколько Каземиро важен для «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мыслями после победы над «Ноттингем Форест».

«Красные дьяволы» одолели «лесников» со счётом 3:0 в поединке 17-го тура Английской премьер-лиги.

«Думаю, наши игроки продолжают прогрессировать. Многие из них были хороши на чемпионате мира и продолжили в том же духе после возвращения.

Мы создали много моментов, но реализовали далеко не всё, что могли. Команда могла забить больше, нам необходимо действовать более хладнокровно у чужих ворот.

Очень приятно работать с Каземиро – все видят, насколько он полезен для команды и как важна его роль», – отметил в интервью Amazon нидерландский рулевой.